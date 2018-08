Giornata nera, fulmini, incendi e crolli

Roghi sparsi innescati dalle saette. A Firenze crollata parte di una statua. Sulla Fi Pi Li auto sfiorate dal cartello piombato durante il temporale

FIRENZE — Di nuovo una giornata da dimenticare a causa del maltempo in Toscana che ha creato danni e disagi in più zone della regione.

I temporali caratterizzati da numerosi fulmini, che già nei giorni scorsi hanno colpito addirittura alcuni bagnanti sulla costa, hanno provocato l'innesco di incendi a Collesalvetti, Larderello e Volterra. Problemi seri anche sul Monte Serra dove sono stati addirittura tre i roghi innescati dai fulmini in zone impervie piene di vegetazione. Ad agevolare, nonostante tutto, le complicate operazioni di spegnimento delle squadre del sistema regionale antincendi boschivi intervenuti con i vigili del fuoco è stata proprio la pioggia che nella maggior parte dei casi ha circoscritto le fiamme. Altre squadre sono intervenute nei comuni dei Monti Pisani e di Vorno. Qui sono intervenuti anche due elicotteri.

A Firenze, dove dalle 13 è scattata l'allerta gialla, un fulmine ha colpito la statua sulla sommità dell'arco di trionfo in piazza della Libertà causando il crollo di alcuni frammenti che per fortuna non hanno colpito nessuno.

La paura più grande si è avuta in Fi Pi Li dove un cartello stradale è piombato a terra sfiorando le macchine tra le uscite di Cascina e Pontedera Ponsacco. Anche in questo caso l'episodio è avvenuto durante un temporale. Tragedia sfiorata ma la memoria è andata subito a Genova e alla tragedia di ponte Morandi innescando inevitabilmente il dibattito sulla sicurezza delle infrastrutture.