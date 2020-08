Giornata nera, un morto in mare e un ferito sugli scogli

Un malore l'uomo recuperato ormai senza vita in acqua a Punta Ala. Nel livornese, brutta caduta sugli scogli del Romito per un venticinquenne

FIRENZE — Giornata drammatica sul fronte delle operazioni di soccorso alle persone in vacanza sulla costa toscana.

In mattinata un uomo di 75 anni di Firenze è stato recuperato ormai senza vita da alcuni ragazzi in mare a Punta Ala. Sono stati loro a portarlo fino allo scoglio più vicino dove poi è arrivata la Capitaneria di Porto di Castiglione della Pescaia. Da quanto emerso, a ucciderlo sarebbe stato un malore. La salma è stata trasferita all'obitorio della Misericordia per l'esecuzione del tampone per il Covid-19, come previsto dalla procedura.

Sempre oggi, sulla scogliera del Romito, è stato poi soccorso un ragazzo ferito in seguito a una brutta caduta sulle rocce. Si tratta di un ragazzo di 25 anni, anche lui della provincia di Firenze, che i vigili del fuoco hanno recuperato tramite verricello e portato in elicottero fino all'ospedale.

Nella stessa giornata se la sono vista brutta anche cinque persone a bordo di una barca che si è rovesciata all'isola di Capraia (vedi articolo correlato): sopra c'erano anche una bambina e una donna incinta recuperate dalla Guardia Costiera.