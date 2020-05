Governatori più amati, Rossi al sesto posto

Il presidente del Veneto Luca Zaia è il più apprezzato. Secondo De Luca della Campania. Enrico Rossi è sesto ma quarto per gradimento tra gli italiani

FIRENZE — Come cambia al tempo del Covid-19 il gradimento dei presidenti delle regioni italiane. Luca Zaia, presidente del Veneto, è il governatore più amato d'Italia, sia tra i residenti della regione sia considerando l'intera popolazione italiana.

E' lui a guidare la classifica dei 20 presidenti delle regioni italiane che hanno ricevuto il maggior gradimento tra i cittadini per l'efficacia della loro azione amministrativa. Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi si piazza invece al sesto posto per gradimento a livello locale ma lo troviamo in quarta posizione per gradimento tra la popolazione italiana.

Come detto Zaia figura al primo posto ottenendo un gradimento a livello nazionale del 54,7%, ma che tocca il 71,2% se si considera i veneti. Poco meno di un punto lo dividono dal governatore campano Vincenzo De Luca, gradito dal 70,9% dei campani e dal 52,8% del totale degli italiani. Sul podio pure il presidente della Regione Emilia Romagna: per lui il gradimento, a livello territoriale è del 59,7%, quello nazionale si ferma al 43,5%. Il presidente della Toscana Enrico Rossi lo troviamo al sesto posto per il gradimento al livello territoriale con il 55,7% e al quarto posto per quanto riguarda il gradimento nazionale con il 46,7%.

A chiudere la top ten il governatore della Sicilia Nello Musumeci che ottiene il gradimento del 49,8% dei siciliani e nazionale si ferma al 41,7%. Gradimento inferiore per gli altri governatori, che nell'apprezzamento nazionale non riescono a superare il 40%.

Il sondaggio è stato stilato con i dati raccolti da Roma 3 e Lab 21 per Affaritaliani.