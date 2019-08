"Governo PD - M5S potenzierebbe il demone Salvini"

Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, interviene sull'ipotesi di un nuovo esecutivo commentando le esternazioni di Massimo D'Alema

FIRENZE — Il presidente della Regione Toscana, da poco rientrato nel Partito Democratico, augura "buon Ferragosto a tutti" e poi aggiunge "due parole sulla politica, solo per chi non ne può fare a meno".

Lo spunto per una riflessione sulla crisi di governo è arrivata dalle parole di Massimo D'Alema a Il Foglio di oggi "D’Alema dice che il governo con i 5stelle si può fare, e lui pare favorevole, ma aggiunge che il problema è la sostenibilità. Cioè il problema è quanto può durare un governo PD e Movimento 5 Stelle. Io temo poco" scrive il presidente sui social.

La disamina continua "Grillo, Casaleggio, Di Maio, Di Battista, al momento giusto, quando sentiranno di essersi ripresi dal disastro, non ci penseranno due volte a colpire il PD, rilanciando la loro vera natura: il loro populismo, la loro antipolitica, la loro insofferenza verso la democrazia rappresentativa, il loro giustizialismo, la loro decrescita felice, il loro essere nemici dell’industria, il loro essere né di destra né di sinistra, la loro cultura del sospetto antiscientifica. Io vedo il rischio che a farci un governo insieme si finirà per ridare fiato ai grillini e per potenziare ancora di più il demone di Salvini, consegnando il Paese a una destra estrema e vittoriosa su un nostro fallimento, che renderà ancora più incerta l’identità della sinistra. Invece, dare battaglia in campo aperto, di fronte al fallimento di questo governo, rivolgendoci a tutti gli italiani che non votano Salvini, è a mio parere la scelta più giusta, per il Paese e per il PD. Non sta scritto da nessuna parte che questa sia la scelta perdente" ha concluso Rossi.