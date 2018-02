Nella morsa del ghiaccio, martedì di allerta

Entro 24 ore le condizioni meteo cominceranno a migliorare ma fino a mercoledì il ghiaccio resta la vera criticità. Chiusa piazza del Campo a Siena

FIRENZE — Masse d'aria molto fredda continuano ad affluire sulla Toscana favorendo, fino alla mattina di domani, martedì 27 febbraio, deboli nevicate fino ai fondovalle delle zone appenniniche. Il ghiaccio continuerà a rappresentare una fonte di alto rischio per la giornata di oggi e per quella di domani, soprattutto dove è nevicato. Sui rilievi del Mugello sono state registrate temperature fino a meno 15.

A partire dal pomeriggio di domani, le condizioni meteo miglioreranno.

La sala operativa della protezione civile regionale ha quindi emesso un codice giallo per il ghiaccio valido per i settori appenninici e per le zone centro meridionali della Toscana a partire dalle ore 13 di oggi, lunedì 26 febbraio, fino alla mezzanotte di domani, martedì 27.

A Siena resta vietata al transito dei pedoni piazza del Campo così come le strade considerate più a rischio per auto e altri mezzi. A Firenze il complesso di Santa Maria Novella ha aperto le porte dei locali dell'ex infermieria ai senza tetto per ospitarli nelle ore notturne grazie alla collaborazione dei volontari della Caritas, della Fratellanza militare e della Croce di Malta. Sempre nel capoluogo sono a disposizione delle persone senza fissa dimora anche le foresterie Pertini e del Fuligno, lalbergo popolare, l'ostello del Carmine, i salesiani in via Gioberti e, a Scandicci, le strutture di San Martino e di San Giusto.

Quella per neve è estesa fino alle ore 8, sempre di domani 27 febbraio, per le aree montane nord-orientali mentre per il vento il codice giallo è esteso per tutta la regione fino alle ore 20 di stasera.

Schematicamente la situazione può essere così riassunta:

VENTO: fino alla sera di oggi, lunedì, forti raffiche di Grecale su tutta la regione. Per domani generale attenuazione del vento.

NEVE: fino alla mattina di domani, martedì, possibilità di nevicate, generalmente deboli, sulle zone appenniniche orientali. Attesi accumuli a quote di collina tra i 2 e i 10 cm (nel fondovalle del Mugello la probabilità di accumuli superiori ai 2 cm risulta bassa).

GHIACCIO: nella giornata di oggi e per tutta la giornata di domani, martedì, probabile formazione di ghiaccio sulle zone interessate dalle nevicate dei giorni scorsi (settori appenninici e zone centro meridionali).