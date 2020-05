Il Covid ha contagiato 309 bimbi e ragazzi toscani

Nelle ultime tre settimane sono stati registrati 67 nuovi positivi in più. Il contagio cresce di più fra i ragazzi di età compresa fra 10 e 19 anni

FIRENZE — Da oggi si torna a circolare liberamente su tutto il territorio regionale e senza autocertificazione. Questo significa che anche bambini e ragazzi potranno uscire di casa più frequentemente. E anche se rappresentano in assoluto la fascia di popolazione meno colpita dal coronavirus SarsCov2, rischiano anche loro il contagio e quindi devono rispettare tutte le norme di sicurezza: dai sei anni in su, mascherina sempre sul volto nei luoghi pubblici e privati aperti al pubblico, all'aperto e al chiuso, e distanza di sicurezza di almeno un metro con persone diverse dai loro accompagnatori.

Complessivamente, dall'inizio dell'epidemia al 14 Maggio, secondo i dati riportati sul sito dell'Ars, in Toscana sono stati contagiati dal virus 309 bambini e ragazzi, 67 in più rispetto all'analoga rilevazione del 23 Aprile scorso. Rispetto al totale, i bimbi infettati di età compresa fra zero e 9 anni sono 100, quelli di età compresa fra i 10 e i 19 anni sono 209. Rappresentano rispettivamente l'1% e il 2,1% del totale dei positivi in Toscana (9.745 al 14 Maggio). Il dato è in linea con quello di altre regioni del nord Italia, come il Veneto e l'Emilia Romagna.

Nelle ultime 3 settimane, i positivi sono cresciuti di più fra gli adolescenti: il 23 Aprile erano 151 contro i 209 del 14 Maggio, con un incremento di 58.

I bambini da zero a 9 anni invece il 23 Aprile erano 91, quindi fino al 14 Maggio il Covid ne ha contagiati solo altri 9.

La maggior parte dei contagi dei bambini avviene in ambito familiare e la patologia si manifesta generalmente in forme lievi. In Lombardia è stato però registrato un notevole incremento fra i bambini Covid positivi dell'incidenza di una rara malattia, il morbo di Kawasaki, e la Rete pediatrica italiana sta monitorando la situazione (vedi qui sotto l'articolo collegato).