Il Covid infetta altri due bambini e otto ragazzi

Si allunga l'elenco di giovani e giovanissimi infettati dal Covid-19 in Toscana. I nuovi casi segnalati nei territori di Arezzo, Grosseto e Siena

FIRENZE — Tra i 92 nuovi casi di Covid registrati in Toscana nelle ultime 24 ore ci sono anche 2 bambini e 8 ragazzini. Sono quasi tutti rientrati dall'estero o da altre regioni italiane risultati positivi al coronavirus. Fra questi il più piccolo ha 6 anni e vive a Massa Marittima, in provincia di Grosseto, rientrato dalla Macedonia insieme a tre ragazzine di 14, 15 e 19 anni, tutti positivi al Covid asintomatici e in isolamento domiciliare. Sempre di Massa Marittima una bambina di 12 anni sintomatica e rientrata dalla Sardegna.

L'altro bambino contagiato nelle ultime ore ha 9 anni e vive in provincia di Arezzo, come anche una ragazzina di 13 anni rientrata dall'India. Sempre nell'aretino è risultata positiva al Covid una ragazza di 16 anni rientrata da Cervia e un'altra giovanissima di 17 anni.

In provincia di Siena è risultato positivo un ragazzino di 16 anni.

La lista dei bambini contagiati dal Covid si allunga anche oggi, nell'ultima settimana sono stati circa 20 e il più piccolo ha solo 3 mesi.

Secondo i dati dell'Agenzia regionale di sanità, dall'inizio dell'epidemia al 3 Agosto scorso i bambini e i ragazzi da zero a 19 anni che avevano contratto il Covid in Toscana erano 376. Un dato che sarà ulteriormente incrementato i molti casi registrati nelle ultime tre settimane.