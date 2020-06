Il Covid non si arresta, altri 7 toscani infettati

Furti nei supermercati durante il lockdown, presa la banda: rubavano alimentari e soldi, ecco come agivano

In Toscana altri sette nuovi casi di coronavirus, tutti nella provincia di Firenze. Nelle ultime 24 ore ci sono stati anche due decessi a Lucca

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore in Toscana sono stati accertati altri 7 casi di Covid-19, lo stesso numero dei tamponi risultati positivi ieri. In Toscana dall'inizio dell'epidemia sono stati riscontrati 10.172 i casi di positività al Coronavirus. I nuovi casi sono tutti circoscritti nella provincia di Firenze.

Ci sono anche due nuove vittime, un uomo e una donna ultraottantenni entrambi deceduti a Lucca. Il totale dei morti positivi al Covid sale a 1.082.

Le nuove guarigioni sono invece 13 e portano il totale a 8.588.

Tolti e guariti e i deceduti, i toscani attualmente positivi al Covid-19 sono 502. Di questi 453 sono in isolamento a casa con sintomi lievi e 49 sono ricoverati in ospedale, di cui 16 in terapia intensiva.

Le persone in isolamento per aver avuto contatti con i positivi sono 3.249, 85 in meno rispetto a ieri (Asl Centro 1.359, Nord Ovest 1.835, Sud Est 55).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- 3.504 i casi complessivi ad oggi a Firenze (7 in più rispetto a ieri), 569 a Prato, 679 a Pistoia,

- 1.051 a Massa Carrara, 1.366 a Lucca, 897 a Pisa, 557 a Livorno,

- 679 ad Arezzo, 441 a Siena, 429 a Grosseto.

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi, con circa 273 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 391 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 539 casi x100.000 abitanti, Lucca con 352, Firenze con 346, la più bassa Siena con 165.

Sono 1.082 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 395 a Firenze, 49 a Prato, 80 a Pistoia, 162 a Massa Carrara, 138 a Lucca, 89 a Pisa, 61 a Livorno, 46 ad Arezzo, 31 a Siena, 23 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 29 x100.000 residenti contro il 56,7 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (83,1 x100.000), Firenze (39,1 x100.000) e Lucca (35,6 x100.000), il più basso a Grosseto (10,4 x100.000).