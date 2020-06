In Toscana sei morti sul lavoro per Covid

Nei primi cinque mesi del 2020 sono stati denunciati sul territorio regionale 2.622 infortuni professionali ricondubili all'epidemia di SarsCov2

FIRENZE — L'Inail ha reso noto i dati relativi gli infortuni sul lavoro da Covid-19 denunciati dal primo Gennaio al 31 Maggio del 2020, compresi quelli con esito mortale. La regione più colpita resta la Lombardia che ha raccolto quasi il 56% delle denunce complessive.

In Toscana, le persone che hanno contratto il SarsCov2 sul lavoro sono stati complessivamente 2.622, il 5,6% del totale nazionale (47.022 infortuni) e di questi 6 sono decedute, il 2,9% delle 208 vittime sul lavoro provocate dal coronavirus in Italia.

Le province più colpite sono state quelle di Firenze (41,6%), Prato (11,4), Pistoia (9,4%) e Massa Carrara (9,2%). Tre infortuni per Covid con esito mortale sono avvenuti in provincia di Prato, 2 in provincia di Firenze e 1 in provincia di Massa Carrara.

Sempre in Toscana 74,6% del totale degli infortuni da Covid in Toscana ha riguardato donne. La classe di età più colpita è quella compresa fra i 50 e i 64 anni.

Il settore della sanità e dell'assistenza sociale – che comprende ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche, policlinici universitari, residenze per anziani e disabili – ha registrato, insieme agli organismi pubblici preposti alla sanità, l’81,6% delle denunce a livello nazionale (e il 39,3% dei casi mortali). Seguono i servizi di vigilanza, pulizia, call center, il settore manifatturiero (industria alimentare, chimica e farmaceutica), le attività di alloggio e ristorazione e il commercio.

In Toscana, il 44,4% delle denunce di infortuni sul lavoro per Covid ha riguardato tecnici della salute (e di questi l'80% sono infermieri), il 20% operatori socio sanitari, il 9% medici, il 7,5% operatori socio assistenziali.

Qui sotto la scheda riassuntiva della Toscana predisposta dall'Inail.