Covid, ecco come è andata negli ospedali toscani

Il picco dei ricoveri per il coronavirus è stato il 21 Marzo, i pazienti entrati in terapia intensiva sono stati il 17% del totale.

TOSCANA — L'Agenzia regionale della sanità ha pubblicato un nuovo studio sui ricoveri in ospedale per Covid 19 in Toscana, con dati fino al 15 Maggio 2020 su un campione molto significativo: il 90% dei ricoveri, più di tremila.

Come spiegano i ricercatori dell'Ars, dall'inizio dell'emergenza alla fine di Febbrario il numero giornaliero di nuovi ricoveri è salito rapidamente fino a raggiungere un picco il 21 marzo, con 131 ricoveri in un solo giorno. Il numero di nuovi ricoveri è rimasto molto alto anche nei giorni seguenti ed è per questo che i pazienti presenti hanno continuato ad aumentare per tutto il mese di marzo. Successivamente la curva inizia a scendere, seguendo l’andamento dei contagi.





Nella figura qui sotto invece trovate la distribuzione dei ricoveri per ospedale: il 60% è avvenuto nell’area vasta della Toscana centrale, per la maggior parte nell'ospedale fiorentino di Careggi (12% del totale regionale), a Pistoia (10% totale), all'ospedale di Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri (9% totale) e Prato (7% totale; 11% area vasta).

In base alle schede di dimissione

Secondo l'analisi dell'Ars Toscana, gino al 15 Maggio i pazienti sono stati 518, corrispondenti al 17,2% del totale mentre i deceduti in ospedale sono stati 703, corrispondenti al 23% dei ricoverati.

All'interno degli ospedali i ricoverati per Covid hanno seguito essenzialmente cinquen tipi di percorso, in in base all’intensità di assistenza necessaria: