In Toscana 539 malati di Covid, 3 nuovi casi

Meno di 3.500 persone sono in isolamento a casa per aver avuto contatti con i contagiati. Ospedali e terapie intensive si svuotano

FIRENZE — In Toscana sono 10.148 i casi di positività al Coronavirus, 3 in più rispetto a ieri, uno a Firenze, uno a Prato e uno a Lucca.

I nuovi guariti sono 91 e portano il totale a 8.531: l'84 per cento degli infettati in Toscana si è quindi lasciato il coronavirus alle spalle.

Si registra anche 1 nuovo decesso a Massa Carrara: un uomo di 72 anni.

Gli attualmente positivi sono oggi 539, -14,2% rispetto a ieri. Di questi, 484 sono in isolamento a casa con sintomi lievi, 55 invece sono in ospedale, nei posti letto Covid, di cui 15 in terapia intensiva. Sono invece 3.458 le persone in isolamento e sorveglianza attiva per aver avuto contatti con i positivi.

I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 280.491, 3.399 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 4.193.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri; questi si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi. Sono 3.487 i casi complessivi a oggi a Firenze (1 in più rispetto a ieri), 569 a Prato (1 in più), 678 a Pistoia, 1.050 a Massa, 1.365 a Lucca (1 in più), 896 a Pisa, 557 a Livorno, 678 ad Arezzo, 441 a Siena, 427 a Grosseto. Due in più, quindi, i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 1 nella Nord Ovest, 0 nella Sud est.

Sono 1.078 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 394 a Firenze, 48 a Prato, 80 a Pistoia, 162 a Massa Carrara, 136 a Lucca, 89 a Pisa, 61 a Livorno, 46 ad Arezzo, 31 a Siena, 23 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.