Il giorno del lutto per le vittime del coronavirus

Minuto di silenzio e bandiere a mezz'asta in tutti i Comuni toscani. A mezzogiorno i sindaci si fermeranno per rendere omaggio ai morti del contagio

FIRENZE — Anche la Toscana si ferma nella giornata di lutto che sarà osservata in tutta Italia per ricordare chi, dall'inizio dell'emergenza coronavirus, non è sopravvissuto.

Le bandiere su tutti gli edifici pubblici saranno a mezz'asta e alle 12 i sindaci, con indosso la fascia tricolore, saranno davanti ai municipi e qui sarà osservato un minuto di silenzio. La cerimonia sarà anche un modo per ringraziare gli operatori sanitari e per abbracciare idealmente tutti i cittadini, a casa per le restrizioni imposte per contenere il contagio.

In Toscana, fino a oggi, i morti legati al virus sono stati 231, in Italia sono stati 11.591.