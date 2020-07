Il governo blocca l'ingresso in Italia da 13 Paesi ad alto rischio Covid

Nuova ordinanza del ministro Speranza: divieto di ingresso sul territorio nazionale a chi proviene da 13 Paesi in cui la pandemia è in pieno corso

FIRENZE — Alla luce dei nuovi focolai di Covid-19 generati in Italia da persone provenienti da Paesi extraeuropei in cui la pendemia è nella fase acuta, i cosiddetti casi importati che hanno creato allarme anche in Toscana (vedi qui sotto gli articoli collegati), il ministro della salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso sul territorio nazionale a tutti coloro che hanno soggiornato oppure hanno semplicemente transitato nei 14 giorni antecedenti in 13 nazioni attualmente ad altissimo rischio di SarsCov2. Ecco l'elenco:

- Armenia

- Bahrein

- Bangladesh

- Brasile

- Bosnia Erzegovina

- Cile

- Kuwait

- Macedonia del nord

- Moldavia

- Oman

- Panama

- Perù

- Repubblica domenicana.