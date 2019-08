Il M5S boccia il patto giallorosso alle regionali

Stop a un'eventuale replica dell'accordo Pd-M5S dal capogruppo regionale Giannarelli. "Non faremo alleanze con nessun partito"

FIRENZE — Le tentazioni giallorosse che aleggiano nell'aria dopo l'accordo (ancora non sancito dalla nascita del governo) messo insieme a livello nazionale da Pd e M5S per risolvere la crisi di governo per ora in Toscana non attecchiscono in casa Cinque Stelle.

A frenare sulle ipotesi di eventuali accordi in vista delle elezioni regionali 2020 è stato il capogruppo pentastellato in Consiglio regionale Giacomo Giannarelli: "Ricordiamo che il M5S è un movimento post-ideologico. Riteniamo - ha scritto su Facebook - che sono superati gli schemi di destra e sinistra". Conclusione: "Il Movimento 5 Stelle non farà alleanze con nessun partito".

E intanto anche a Roma l'accordo traballa, con il condizionale usato dal capo politico Luigi Di Maio dopo le consultazioni per la formazione dell'esecutivo con il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte: "O passano i nostri punti del programma o meglio tornare al voto", ha detto rimescolando un'altra volta le carte di un gioco che sembrava fatto.