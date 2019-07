Il Mibac premia il Teatro della Toscana

Il Ministero per i beni e le attività culturali ha riconosciuto un aumento dei fondi rispetto all'anno precedente, serviranno per i giovani artisti

FIRENZE — Il Teatro della Toscana ha ricevuto dal Ministero per i beni e attività culturali 100 mila euro in più che rafforzano il budget della nuova stagione,e corrispondono al massimo incremento possibile su base annuale che il FUS riconosce per il principio di competitività contenuto nel Decreto Ministeriale di riferimento.

I fondi serviranno per formare e lanciare giovani talenti. Il cartellone 2019/2020 è stato presentato a giugno al Teatro della Pergola e l'aumento del contributo sarà usato per "un grande orientamento ai giovani, con partnership esclusive sul piano internazionale, nella comune visione di un teatro europeo e con l’obiettivo della nascita della Compagnia dei Giovani della Pergola, una compagnia composta dai nostri migliori giovani attori, che costituiranno il nucleo per tutte le produzioni future".

Il Teatro della Toscana ha avuto la conferma dei contributi istituzionali locali e l’incremento del contributo ministeriale, che passa da € 1.425.305 del 2018 a € 1.525.149 del 2019.