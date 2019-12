In prima fila contro la dipendenza dall'alcol

Due milioni di euro stanziati dalla Regione per finanziare la collaborazione con le Asl e le Società della Salute contro l'abuso di alcolici

FIRENZE — E' stato approvato dalla giunta regionale prima di Natale lo stanziamento di 2 milioni e 88mila euro per finanziare la collaborazione tra Regione Toscana, Anci Toscana, Società della Salute di Firenze, Pisa, Prato, Pistoia e Siena, Asl Toscana sud est, l'Asl Toscana nord ovest e il Coordinamento Toscano Comunità di Accoglienza.

Obiettivo, contrastare la dipendenza dagli alcolici e dare continuità alle attività svolte a partire dal 2009, proseguendo l’implementazione di servizi e interventi per la prevenzione e riduzione del danno nei contesti di aggregazione, di spaccio e consumo, contenimento dei comportamenti di devianza e contrasto alla diffusione di nuove tipologie e manifestazioni di disagio personale e sociale. Tra le azioni messe in campo, le Unità mobili in contesti di consumo e spaccio, le Unità mobili con postazioni attrezzate allestite nei grandi eventi di aggregazione e nei contesti del divertimento giovanile, il Centro fisso a bassa soglia.

Nello specifico, lo stanziamento prevede 696.000 euro per ciascuna annualità: 2019, 2020, 2021.