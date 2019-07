In spiaggia ombrellone e lettino con il voucher

La Toscana è la seconda regione italiana per numero di voucher venduti da Groupon per offrire prezzi ribassati negli stabilimenti balneari

FIRENZE — Vacanze estive all'insegna del risparmio secondo i dati di Groupon. Almeno per quanto riguarda le spese per affittare ombrelloni, sdraio e lettini. Le spiagge vicine a Roma secondo i dati Groupon sojo le più richieste, con oltre tremila ingressi venduti per il segmento stabilimenti balneari.

Seguono le spiagge del litorale toscano con circa 1.400 voucher vendut. Terzo classificato, con 800 voucher, il Cilento.

Grande esclusa di questa classifica è la Liguria, meta prediletta dei milanesi per toccate e fuga al mare prima di partire per le vacanze di agosto.