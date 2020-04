In Toscana la guerra dei pennarelli continua

Nessun provvedimento della Regione per sbloccare gli articoli di cartoleria congelati dalle norme anti-Covid sugli scaffali dei supermercati

FIRENZE — Nessun provvedimento ufficiale per il momento in Toscana per sbloccare quella che è stata ribattezzata la "battaglia del pennarello", cioè la richiesta che arriva soprattutto dalle famiglie con bambini in età scolare di rendere di nuovo possibile la vendita nei supermercati di penne, biro, quaderni e più in generale articoli di cancelleria, bloccata dal decreto del presidente del Consiglio del 22 marzo in quanto non ritenuti "beni di prima necessità".

Lo ha spiegato a ToscanaMedia QUInews l'assessore regionale alle attività produttive Stefano Ciuoffo confermando che, per ora, la materia "non è stata definita dal governo. Stiamo valutando se ci sono i presupposti per adottare eventuali provvedimenti a livello regionale ma al momento non ce ne sono".

Fra le Regioni, infatti, c'è provveduto già a sbloccare la vendita degli articoli di cancelleria nei supermercati e far togliere i sigilli dagli scaffali: in Piemonte, ad esempio, è stata emanata un'ordinanza regionale apposita. "Ci sono aspetti molto delicati da valutare a partire dal fatto che rendere di nuovo possibile la vendita di prodotti non commercializzabili nei supermercati potrebbe creare situazioni di vantaggio che devono essere attentamente considerate - ha detto l'assessore Ciuoffo - Quello che posso dire è che ci stiamo lavorando".

E' possibile prevedere tempi brevi per sbloccare la situazione?

"La Toscana, a differenza di altre Regioni, ha deciso di seguire strettamente i provvedimenti adottati a livello nazionale e di agire solo laddove ci siano particolari specificità che richiedono un intervento. Ripeto: il tema della vendita degli articoli di cancelleria è alla nostra attenzione ma su questo stiamo cercando di sollecitare un intervento diretto del governo".