In Toscana il Covid frena, 5.672 contagiati

In 24 ore registrati 173 nuovi casi positivi sul territorio. Impennata di persone in isolamento domiciliare. Si contano altre 18 vittime

FIRENZE — Sono 173 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino della Regione, per un totale di 5.672 contagiati.

Continua quindi a scendere il trend dei nuovi casi positivi (ieri erano stati 226), così come diminuisce il numero dei decessi, 18 quelli di oggi, 22 quelli di ieri per un totale di 308.

Ci sono anche 20 persone in meno ricoverate in ospedale (in tutto sono 1.415) mentre quelle in terapia intensiva sono diventate 286 (+2 in 24 ore).

Elaborazione HTeT su dati ProCiv

Continuano ad aumentare le persone guarite, dieci in più rispetto a ieri: 223 ormai non hanno più sintomi, 87 con guarigione virale (tampone negativo per due volte di seguito), per un totale di 310.

I dati sono confortanti ma la guardia resta altissima.

Le persone in isolamento domiciliare sono 15.237, 552 rispetto in 24 ore, l'incremento più elevato registrato da molti giorni a questa parte, frutto anche dello screening a tappeto effettuato con i test sierologici. Questa la distribuzione delle persone in quarantena:

- 7.230 nella Asl centro,

- 6469 nella Asl nord ovest,

- 1.538 nella Asl sud est.

Le persone risultate positive al Covid sono invece così distribuite sul territorio delle aziende sanitarie toscane:

- 1.626 Firenze, 374 Pistoia, 332 Prato (totale Asl centro: 2.332),

- 856 Lucca, 659 Massa-Carrara, 527 Pisa, 316 Livorno (totale Asl nord ovest: 2.358),

- 273 Grosseto, 339 Siena, 370 Arezzo (totale sud est: 982).

Nei laboratori toscani sono stati effettuati in tutto 47.886 tamponi, su 41.571 persone (in alcuni casi sono stati effettuati più test per lo stesso paziente). Solo nelle ultime 24 ore, ne sono stati eseguiti 3.426.

Questi gli 18 decessi registrati nel bollettino della Regione Toscana nelle ultime 24 ore, nove donne e nove uomini:

- donna di 88 anni di Filattiera (Ms);

- uomo di 66, Mulazzo;

- uomo di 72, Lucca;

- uomo di 75 Pietrasanta;

- uomo di 77, Borgo a Mozzano;

- uomo di 88, Capannori;

- uomo di 68, Livorno;

- donna di 82, Livorno;

- uomo di 95, Livorno;

- donna di 90, Carrara;

- uomo di 85, Firenze;

- donna di 95, Firenze;

- donna di 80, Firenze;

- donna di 82, Pistoia;

- donna di 99, Pistoia;

-uomo di 82, Pescia;

- uomo di 64, Firenze;

- uomo di 79, Montevarchi.

Questi i numeri che fotografano la situazione toscana a venerdì 4 aprile, così come sono stati trasmessi dall’assessorato al diritto alla salute della Regione al Ministero della sanità e come verranno comunicati dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli.

I numeri piccoli con la freccina si riferiscono agli incrementi di oggi