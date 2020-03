Industria alimentare tiene, inutile fare le scorte

L'appello a non prendere d'assalto i supermercati perché non ce ne è motivo arriva dalla sezione alimentare di Confindustria: "Evitate corse inutili"

FIRENZE — E' inutile fare le scorte nell'emergenza coronavirus, come è inutile assaltare i supermercati. A dirlo e fare un appello al buon senso dei cittadini toscani è il presidente della Sezione Alimentare di Confindustria Firenze Maurizio Bigazzi.

“L’industria alimentare toscana - ha affermato Bigazzi - è perfettamente in grado di fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Le nostre imprese stanno lavorando senza sosta, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria e personale dei dipendenti previste in questo periodo di emergenza, per garantire la produzione alimentare”.

Bigazzi ha anche sottolineato che tutto il comparto sta lavorando per garantire la produzione alimentare e le consegne delle merci sono tutte attive e regolari.

"Vogliamo quindi invitare i cittadini toscani alla calma ed ad evitare inutili ‘corse alle scorte’. Le nostre industrie sono operative e pienamente in grado di garantire il regolare approvvigionamento delle merci”, ha concluso Bigazzi.