Mareggiate e pioggia, prolungata l'allerta meteo

Isole e costa centro settentrionale sferzata ancora dall'ondata di maltempo e di aria fredda che ha fiaccato l'estate

FIRENZE — L'ondata di maltempo che, anche nella notte e nella mattina di domenica, ha riversato violenti temporali sulla Toscana non accenna ad andarsene. Una nuova allerta, fino alla mattina di domani, è stata lanciata dalla sala operativa unificata della protezione civile regionale, in particolare per l'Elba, la costa centrale, le foci dell'Arno e del Serchio e la Versilia.

Il mare, si legge in una nota della protezione civile, sarà molto mosso in particolare nella notte per stabilizzarsi nella mattinata di domani. Altri temporali saranno possibili soprattutto nelle zone di nord ovest.

Intanto sono state sospese alcune corse nei collegamenti tra l'Elba e la costa.