La Regione acquisisce la collezione "Oro d'autore"

Un milione e ottocentomila euro il valore dell'acquisizione dei 300 gioielli da Arezzo Fiere. Obiettivo: promuovere le creazioni orafe "made in Italy"

AREZZO — La Regione Toscana ha acquistato da Arezzo Fiere, per un valore complessivo di un milione e ottocentomila euro, la collezione "Oro d'autore" che comprende 300 gioielli in oro, tutti pezzi unici e non commerciabili. Il presidente della Regione Enrico Rossi, ad Arezzo, ha spiegato che obiettivo dell'acquisizione è quello di valorizzare il museo dell'oro attivo nel palazzo di Fraternita ad Arezzo e promuovere lo sviluppo del tessuto economico locale ampliando la conoscenza del distretto aretino dell'oro.

Della collezione Oro d'autore, nata nel 1987 per promuovere il gioiello made in Italy, fanno parte gioielli realizzati da artisti di primo piano con aziende orafe tra le più grandi sul piano nazionale. la collezione è stata spesso ospite di fiere all'estero, da Tokyo a Hong Kong, fino a Las Vegas, Buenos Aires e New York.