La Slovenia serra i confini, stop ai toscani

Sono 12 in tutto le regioni italiane che sono state inserite tra le zone ad alto rischio per il contagio da Covid. Quarantena di 10 giorni

FIRENZE — Aumentano i contagi da coronavirus e la Slovenia da lunedì 26 Ottobre chiuderà i confini con l'Italia. Sarà consentito ai cittadini italiani soltanto il transito nel Paese per raggiungere altre destinazioni.

Ma è già da un paio di giorni che alcune regioni italiane sono state incluse sulla lista rossa, come la Toscana, Valle d'Aosta, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Umbria, Veneto e la Provincia di Bolzano. Le altre regioni italiane restano invece sulla "lista arancione" slovena.

Chi proviene da una regione inserita in lista rossa deve sottoporsi a una quarantena di 10 giorni all'ingresso in Slovenia oppure presentare un test negativo, non più' vecchio di 48 ore, mentre per chi arriva da aree 'arancioni' non ha obbligo di quarantena o test, si legge sul sito dell'ambasciata.