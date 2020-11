In zona rossa si va meno in auto? Ma quando mai

Ieri la Toscana, rispetto a sette giorni fa, ha registrato una diminuzione minima del traffico e in due province addittura un aumento. Dati Enel X

FIRENZE — Scuole... lavoro... trasporti pubblici al 50 per cento della capienza... cibo da asporto... spesa nei negozi più convenienti... acquisti di prima necessità... Rispetto al confinamento duro della scorsa primavera, le limitazioni dell'attuale zona rossa per contenere l'epidemia di Covid-19 concedono molte motivazioni agli spostamenti delle persone.

Lo dimostra anche la rilevazione di City Analitics per Enel X realizzata ieri, prima giornata con le misure anti-Covid al massimo livello: confrontando i dati con il lunedì precedente, quando la Toscana era ancora in zona gialla, il traffico è diminuito in media soltanto del 7%, a Pisa è rimasto invariato e a Massa Carrara e Grosseto addirittura è aumentato. Questi i dati completi:

Arezzo - 1%

Firenze - 6%

Grosseto. + 3%

Livorno. - 1%

Lucca - 6%

Massa Carrara + 5%

Pisa 0

Pistoia - 5%

Prato - 5%

Siena - 3%

Qui sotto invece trovate la tabelle con numeri e grafici elaborati da “City Analytics” di Enel X.

City Analytics - mappa di mobilità è un servizio che fornisce una mappatura dei flussi di mobilità a livello regionale, provinciale e comunale, messo a punto da Enel X, società per i business innovativi del gruppo Enel e Here Technologies, per supportare le amministrazioni pubbliche durante l'emergenza Covid-19. La mappe si basano su dati anonimi e aggregati che provengono da veicoli connessi con il sistema, sistemi di navigazione, applicazioni mobili e open data di Comuni e Regioni.