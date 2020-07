Larissa compie 18 anni da rockstar azzurra

A definire l'atleta toscana una "rockstar" è stato il direttore tecnico delle squadre nazionali all'indomani del risultato ottenuto a Savona

FIRENZE — L'atleta toscana Larissa Iapichino compie oggi 18 anni ed il regalo più grande è un attestato che arriva dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera con le parole del direttore tecnico delle squadre nazionali, Antonio La Torre "Larissa è entrata tra le rockstar dell’atletica italiana, in prima fila. Le premesse ci sono tutte per aspettarci un’atleta di dimensione internazionale che può farci divertire per molti anni. Ha beneficiato del rinvio dei Giochi ed è stata intelligente ad aver approfittato del lockdown, con il suo bravo tecnico Gianni Cecconi, per affrontare questo percorso di maturazione fisica e tecnica che si era già intravisto in inverno: più potenza, ma da gestire. Il nuovo salto con due passi e mezzo in volo, come le grandi specialiste, è un incastro di delicatissimi meccanismi di coordinazione, ritmica, tempi di applicazione dello stacco e velocità di entrata. Lei è riuscita in questo compromesso difficile quasi senza accorgersene, pensando pure di aver sbagliato gara”.

La giovane atleta al meeting di Savona ha saltato 6,80 metri. Meglio di lei, nella storia del salto in lungo in Italia, ha fatto soltanto la mamma Fiona May, due ori mondiali, due argenti olimpici, 7,11 in carriera.