Pegaso per lo Sport 2020, ecco i finalisti

Tredici atleti e una società in corsa per il riconoscimento di miglior sportivo toscano dell'anno. Il 9 marzo premiazione al Teatro della Compagnia

FIRENZE — La sfida per aggiudicarsi il titolo di ‘Sportivo toscano dell’anno 2020’ è aperta. Individuata dal Gruppo toscano giornalisti sportivi dell’Ussi, insieme a Coni e Cip Toscana, la rosa dei concorrenti per il Pegaso per lo sport 2020: si tratta di 13 atleti e 1 società. La cerimonia di premiazione è in programma per il prossimo 9 marzo, presso il Teatro della Compagnia, a Firenze.

Il Pegaso per lo sport è il massimo riconoscimento che la Regione Toscana assegna ogni anno ad atleti e società sportive che nella stagione agonistica precedente si sono affermati in competizioni nazionali e internazionali e che si sono segnalati per etica sportiva e fair play.

Questi i candidati 2020