"Leggere: Forte!" per sfidare il Covid-19

Audio letture e video online per non interrompere il progetto della Regione Toscana di lettura a voce alta nelle scuole

FIRENZE — Il progetto "Leggere: Forte!" della Regione Toscana non si ferma davanti all'emergenza coronavirus ma si adatta alla situazione grazie alla disponibilità dei docenti che hanno collaborato alla realizzazione di video e audio letture destinate agli allievi delle scuole che in questo momento sono a casa per la sospensione della didattica.

Sono circa 40 i testi selezionati e letti pensati per tutte le fasce di età, dal nido alla scuola secondaria di secondo grado. Il gruppo di ricerca del progetto coordinato da Federico Batini, docente dell’Università degli Studi di Perugia, insieme a volontari del movimento Laav (Letture ad alta voce), si è mobilitato in grande velocità per realizzare la selezione audio e video di letture ad alta voce come risorse didattiche.

Obiettivo del progetto, da poco entrato nel vivo dopo la fase preparatoria degli educatori e degli insegnanti, è l'introduzione graduale in tutte le scuole di ogni ordine e grado della lettura ad alta voce come strumento per lo sviluppo delle competenze cognitive di base. Alla sua realizzazione partecipano la Regione Toscana, l'Università degli studi di Perugia, l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, Indire (Istituto nazionale documentazione innovazione ricerca educativa) e Cepell (Centro per il libro e la lettura del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo).

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet di "Leggere: Forte!".