L'Europa premia la Toscana dei centenari

La Regione premiata tra le migliori organizzazioni europee per l'invecchiamento attivo. Gli ultracentenari sono più di mille

FIRENZE — In Toscana ci sono un milione di ultrasessantacinquenni e oltre mille ultracentenari, la maggior parte donne. Segno che si vive meglio che in altre regioni e che l'aspettativa di vita è una delle più alte, insieme a quelle registrate in Liguria e Friuli Venezia Giulia: 80,7 anni per gli uomini e 85,2 anni per le donne.

Se ne sono accorti anche in Europa, dove la Regiane sarà ufficialmente premiata tra le migliori organizzazioni europee (Reference site) nell'ambito del "Partenariato europeo per l'innovazione a supporto dell'invecchiamento attivo e in buona salute. La cerimonia di premiazione è in programma il 25 settembre, durante il Summit europeo sull'implementazione delle soluzioni digitali più intelligenti e pratiche per l'invecchiamento sano e attivo ad Aahrus in Danimarca.

"In Toscana si invecchia bene, e questo riconoscimento della Commissione Europea è una conferma - ha detto l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi - Come Regione siamo molto impegnati, secondo quelle che sono anche le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel programma Salute 2020, nel migliorare le condizioni di salute e autosufficienza degli anziani, prolungarne la vita attiva e diminuire la necessità di cure e assistenza, grazie ad azioni che prevedono il coinvolg imento delle persone, che promuovono il movimento, come l'Afa (Attività fisica adattata, ndr), una sana alimentazione, l'abbandono del fumo, un moderato uso dell'alcol".