Covid-2019,Rossi ai toscani "Ce la faremo" - VIDEO

In diretta Facebook il governatore della Toscana spiega come vive organizzato il sistema sanitario regionale per contrastare il coronavirus.

FIRENZE — "I due fronti sono il territorio e la riorganizzazione degli ospedali. Al centro gli operatori della sanità a cui tutta la Toscana esprime il suo più profondo ringraziamento".

Nel tardo pomeriggio, con una nuova diretta Facebook, il presidente della Regione spiega ai toscani come la sanità toscana si riorganizzerà nei prossimi 15 giorni per fronteggiare l'epidemia.

"Rispetto alla Lombardia, che è stata travolta dall'epidemia - ha detto Rossi - abbiamo un periodo di tempo per organizzarci, si parla di 15 giorni, forse qualcosa di più, e se ci comporteremo tutti in modo corretto, rispettando le indicazioni che ci arrivano dal livello nazionale e anche regionale, se ci organizzeremo come sanità pubblica integrata con quella privata, noi potremo far fronte senza farci piegare dalle difficoltà che ci si prospettano".

"La velocità del virus è la prima cosa che ci preoccupa - ha detto ancora il presidente della Regione - anche se in Toscana i numeri sono bassi se confrontati con le regioni del nord, e anche la mortalità al momento è a livelli non preoccupanti. Ma uno scenario negativo può prospettarsi anche per noi e il fattore tempo è assolutamente prioritario".

"Il sistema toscano può farcela - ha concluso Rossi - e io sono convinto che ce la faremo. Ai cittadini chiedo di collaborare e di non farsi prendere dal panico".