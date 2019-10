Livelli essenziali di assistenza, Toscana promossa

Il sistema toscano al top secondo un'indagine di Cittadinanzattiva. Solo nove regioni italiane garantiscono le prestazioni sanitarie essenziali.

FIRENZE — La Toscana è tra le nove regioni italiane che garantiscono i Lea o livelli essenziali di assistenza, cioè le prestazioni sanitarie e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti in modo gratuito o dietro pagamento del ticket. Lo rivela il rapporto dell'Osservatorio civico sul federalismo in sanità presentato a Roma da Cittadinanzattiva. Le altre otto regioni che erogano i Lea sono Piemonte, Lombardia, Veneto, provincia autonoma di Trento, Liguria, Emilia Romagna, Umbria e Marche.

Secondo l'indagine, la Toscana brilla anche per essere dotata di un sistema online trasparente di informazione sui tempi delle liste di attesa come previsto dal Piano nazionale di Governo sulle liste di attesa: tasto dolente in gran parte d'Italia anche alla luce di un rapporto Istat del novembre 2018 in cui si rileva che, specialmente al sud, in tanti rinunciano alle cure proprio per i tempi di attesa eccessivamente lunghi.

Bene anche i risultati sul fronte delle coperture vaccinali: la Toscana è tra le regioni che hanno centrato l'obiettivo della cosiddetta immunità di gregge con percentuali sopra il 95 per cento.