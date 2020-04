Mascherine, scatta l'obbligo in tutta la Toscana

Esecutivo da domani in tutti i Comuni toscani il provvedimento regionale che impone di indossarle quando si esce di casa

FIRENZE — Tempo scaduto. Da domani entra in vigore in via definitiva l'ordinanza emanata dalla Regione Toscana che impone l'obbligo di indossare le mascherine ogni volta che si esca di casa.

Da domani, dunque, il provvedimento entrerà in vigore anche nei Comuni dove fino a oggi non vigeva per permettere il completamento delle consegne delle mascherine ai cittadini.

Nello specifico, da domani scatterà l'obbligo, con conseguenti controlli, a Firenze, Livorno e Massa. Oggi invece è entrato in vigore a Pisa, Carrara e Grosseto.

Nei giorni scorsi l'obbligo era invece scattato a Prato, Pistoia, Arezzo, Lucca e Siena.

I primi a rendere esecutivo il provvedimento regionale sono stati i Comuni più piccoli dove la distribuzione delle mascherine si è conclusa prima.