Matrimoni e turismo, un affare da 160 milioni

Il dato sul fatturato del "wedding tourism" in Toscana reso noto in occasione della presentazione della terza edizione di "Wedding Industry Meeting"

FIRENZE — Il settore dei matrimoni è in crescita e la Toscana si conferma leader a livello nazionale occupando oltre il 30 per cento del mercato. La fotografia del "wedding tourism" in Toscana è stata scattata in occasione della presentazione di "Wedding Industry Meeting", l'evento che mette insieme tutti gli operatore del settore e che, dopo due edizioni a Firenze, sbarca a Siena, alla Bagnaia, il 18 e 19 marzo. Nel corso della presentazione in palazzo Strozzi Sacrati, l'assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo ha ricordato che il segmento dei matrimoni conta oltre 2.700 eventi all'anno, 134mila arrivi e più di 540mila presenze per un fatturato di 160 milioni di euro.

Cuore di Wedding, Industry Meeting, che l'anno scorso ha visto presenti 200 operatori del settore, sono ancora una volta gli appuntamenti programmati tra wedding planner e fornitori come catering, fioristi, hotel e location. L'evento, è stato ricordato, sta accrescendo di edizione in edizione la propria fama a livello nazionale e internazionale con importanti ricadute sull'economia e sul turismo in Toscana.