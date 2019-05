Il miglior video sul volontariato

E' quello di Nicholas Baldini, si intitola "Wake up" e ha vinto il concorso "I will", promosso da Arezzo Wave, Regione Toscana e Cesvot

FIRENZE — Si intitola Wake up il cortometraggio vincitore del concorso I Will. Il video è stato realizzato dal giovane regista di Arezzo Nicholas Baldini che ha ricevuto un assegno da tremila euro.

Il concorso è promosso dalla Fondazione Arezzo Wave, con il contributo di Giovani sì Regione Toscana e in collaborazione con Cesvot,

L'obiettivo era quello di creare dei video di 30 secondi in cui veniva sottolineata l'importanza sociale del volontariato.

Il cortometraggio che ha vinto, Wake up, è un video doppio. In un quadrante un ragazzo sceglie di compiere azioni semplici come aiutare un'anziana con la spesa o una bambina con i compiti mentre nell'altro quadrante si comporta in modo più egoistico.

Erriquez, leader della Bandabardò e testimonial del concorso ha apprezzato il lavoro del giovane aretino Baldini e in generale quello dei dieci video scelti per l'evento finale.

Qui sotto il servizio completo.