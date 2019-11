Nasce il gruppo Italia Viva in Consiglio regionale

I consiglieri Stefano Scaramelli e Titta Meucci, che hanno lasciato il Pd per il partito di Renzi, hanno formalizzato la nascita del nuovo gruppo

FIRENZE — Italia Viva fa il suo ingresso in Consiglio regionale. Il nuovo partito creato da Matteo Renzi cambia così il volto della maggioranza nell'aula del Palazzo del Pegaso. Dopo l'annuncio degli scorsi giorni e dopo il pesante addio al Partito Democratico dell'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi, i consiglieri regionali Stefano Scaramelli e Titta Meucci, entrambi provenienti dal Partito Democratico, hanno formalizzato la nascita di un nuovo gruppo consiliare sotto l'insegna di Italia Viva.

Scaramelli, presidente della commissione sanità in Consiglio regionale, sarà capogruppo. Presentando il nuovo gruppo di IV, ha detto che "è opportuno allargare il campo del centrosinistra, dimostrare che si può governare insieme in termini di un centrosinistra plurale che mette insieme Pd, Iv e Leu". Poi ha aggiunto: "Vogliamo dimostrare ai cittadini della Toscana che ognuno, con le proprie iniziative, può dare un contributo importante anche negli ultimi sei mesi del governo della Regione e creare le condizioni, avendo governato insieme, per arrivare alle prossime elezioni regionali ed essere ancor più credibili agli occhi dei toscani, e pronti per vincere con una coalizione ampia in grado di battere la destra più pericolosa mai vista in questa regione". Sempre per Scaramelli, "oggi nasce la coalizione politica e questo diventa un modello non solo per la Toscana ma per l'Italia".

Sulla stessa lunghezza d'onda l'altra fondatrice del nuovo gruppo, Titta Meucci per cui quello che "conta oggi è fare una coalizione, lavorare insieme su quegli obiettivi che vengono da lontano, dai quattro anni di legislatura".