‘Ndrangheta, maxi blitz anti droga in Toscana

Smantellato un cartello della droga gestito dalle Cosche vibonbesi che riforniva la piazza toscana dello spaccio. Arrestate 11 persone, 60 indagati.

FIRENZE — I carabinieri di Firenze e di Vibo Valentia hanno arrestato 11 persone e notificato i divieti di dimora a Vibo a 7 persone nell’operazione scattata alle prima luci dell’alba in Calabria e in Toscana. Per tutti l’accusa è associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. Si tratta di una delle più importanti operazioni contro la ‘Ndrangheta eseguite in Italia e, quanto riguarda la Toscana, è il prosieguo delle operazioni ‘Sabbia I e II’ eseguite nel maggio e nel dicembre 2019.

L’operazione è scattata dagli approfondimenti investigativi della precedente operazione “Rinascita Scott” e ha ricostruito il traffico di cocaina,marijuana, hashish gestito dalle cosche del vibonese. La droga, una volta fatta arrivare in Italia, era piazzata in Toscana, Sicilia, Piemonte e in altre province della Calabria.

Nel corso dell’intera attività investigativa, a quanto risulta, sono stati sequestrati un chilo di cocaina, 81 chili di marijuana, 25 chili di hashish, 3.952 piante di canapa indiana, 89 grammi di eroina, 27 pasticche di ecstasy e 11 grammi di funghi allucinogeni.

Da quanto emerso, il cartello della droga si riforniva attraverso canali aperti con il Brasile e con l’Albania con ‘broker’ che nei paesi esteri contrattavano il prezzo dello stupefacente. Una volta in Italia, i carichi di droga erano smistati nelle varie piazze in cui poi erano smerciati.

Il reparto anticrimine di Catanzaro ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a carico di 480 persone.