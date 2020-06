Casi Covid in incremento, anche in Toscana

In Lombardia, Piemonte e Toscana, dall'11 al 17 Giugno, i nuovi positivi sono aumentati rispetto a quelli registrati nei sette giorni precedenti

FIRENZE — Mentre Cina, Stati Uniti, Brasile e altri Paesi europei Germania combattono nuovi focolai di Covid-19, ripristinando in alcuni casi misure di restrizione allentate, anche in Italia e in Toscana non è il caso di abbassare la guardia: come sottolinea la fondazione indipendente Gimbe, negli ultimi sette giorni è stato registrato un incremento di casi positivi di SarsCov2 rispetto ai sette giorni precedenti, 461 in più a livello nazionale, corrispondenti a un aumento dello 0,9%.

L'83% dei casi in più è stato registrato in Lombardia (384); seguono il Piemonte con 33 casi e la Toscana con 18.

In parallelo sono costantemente diminuiti anche i pazienti Covid ricoverati in ospedale o in terapia intensiva e queste sono due ottime notizie ma in linea generale è evidente che l'epidemia è ancora in corso.

Nella tabella qui sotto dell'Agenzia Regionale di Sanità vedete la distribuzione dei casi di Covid in Toscana suddivisi per zone distretto e con l'indicazione, nella colonna a destra, anche tasso di contagiati ogni centomila abitanti, in ordine decrescente.