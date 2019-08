Nozze da sogno, la più amata è la Toscana

La Toscana si conferma la meta preferita degli stranieri per pronunciare il fatidico sì. Gettonate le città d'arte, in forte crescita i borghi

FIRENZE — La Toscana si conferma in assoluto la meta preferita degli stranieri per i matrimoni. Un fenomeno trainato da decine di coppie vip: la stella del tennis Caroline Wozniacki ha scelto Castiglion del Bosco; il miliardario Edward Tang ha prediletto la provincia di Siena; l’influencer Annabel Rosendahl ha detto sì a Saturnia; Kimi Raikkonen si è sposato a Monticiano; Kim Kardashian e Kanye West hanno celebrato le nozze a Firenze, mentre l’allenatore dell’Atlético Madrid, Diego Simeone, ha scelto una location ancora segreta per il suo matrimonio il prossimo settembre.

Ma al di là delle città d'arte, secondo una ricerca dell’agenzia di comunicazione Klaus Davi&Co., si stano facendo largo nel gradimento dei promessi sposi i borghi della Toscana, quelli meno conosciuti ma non meno prestigiosi. Meno costosi e meno esposti al mondo del glamour ma non per questo meno suggestivi per celebrare il giorno più importante.

Vediamo quali sono i luoghi maggiormente citati secondo l’analisi di oltre 2000 post distribuiti tra Facebook e Instagram.

Al primo posto con il 20,5 per cento di preferenze, Anghiari, borgo nell’aretino famoso per esser stato luogo della celebre battaglia di Anghiari del 1440, protagonista del misterioso affresco murale che Leonardo dipinse a Firenze. Di epoca bizantina la chiesa di Santo Stefano, immersa in un angolo di verde e pace.

Al secondo posto, preferita dal 19 per cento, Sorano, in provincia di Grosseto, borgo medievale sospeso nel tempo e adagiato su una rocca, cittadina etrusca dove gli edifici sono scavati nel tufo tanto da meritare l'appellativo di “Matera di Toscana”.

Segue con 15,2 per cento Buonconvento, un angolo di Medioevo nell’incantevole Valle dell’Ombrone e all'interno del Circondario delle Crete Senesi. La chiesa dei Santi Pietro e Paolo risale al 1103 e ristrutturata nel 1705, è ricca di numerose opere d'arte oggi esposte nel vicino museo di arte sacra.

A meritare il quarto posto in classifica è Santa Fiora, prediletta dal 14,4 per cento, il borgo sull'Amiata che aveva ‘adottato’ lo scrittore Andrea Camilleri (divenuto poi cittadino onorario), paese di montagna che conserva una splendida peschiera voluta dalla nobile famiglia Aldobrandeschi. La chiesa della Madonna delle Nevi ha una particolarità che la rende unica e suggestiva: il pavimento in vetro situato sopra le sorgenti del fiume Fiora che alimentano il bacino del limitrofo parco.

Il 13,5% delle preferenze va invece a Sovana, in provincia di Grosseto, quinto posto, gemma nascosta per chi desidera un matrimonio speciale. Chiudono la classifica Montemerano, frazione di Manciano, con il 7,4 per cento, Castiglione di Garfagnana col 3,4, San Gusmè in provincia di Siea (5,5 per cento), e ultimo ma non per importanza e fascino è Pereta, nel Comune di Magliano, (GR) con l’1,1.

Gli stranieri che predilogono la Toscana per il proprio matrimonio ci sono gli inglesi (31,4 per cento), seguiti da americani (23), e tedeschi (6,4).