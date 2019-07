La Tennista Caroline Wozniacki sposa in Toscana

La cerimonia in Toscana, a Castiglion del Bosco, Siena.

SIENA — La vita di un o una tennista professionista è più complessa di quanto si potrebbe pensare. Basta vedere quanto costa portare avanti la propria carriera: a spiegarlo è L'Insider in un lungo articolo che analizza in dettagli i costi di uno sportivo della racchetta ed anche di come soltanto se si supera la soglia della posizione numero 350 delle classifiche mondiali, si comincia davvero a guadagnare.

Quella posizione però è stata superata ampiamente da Caroline Wozniacki, la tennista danese nata da genitori polacchi e che è riuscita anche ad essere la numero 1 del ranking WTA. Attualmente, mentre stiamo scrivendo questo articolo, Caroline è in diciannovesima posizione mondiale. Tra le ragioni di questo declassamento potrebbe anche esserci il recente matrimonio che si è tenuto in Toscana tra la tennista e l'ex cestista dell'NBA David Lee.

Se parliamo di questo matrimonio su queste pagine è perché la cerimonia si è tenuta proprio in Toscana, più esattamente a Castiglion del Bosco, bellissima località vicino a Siena. Lo sposalizio si è tenuto lo scorso 15 giugno. Quel giorno è stato definito dalla Wozniacki il più bello della sua vita e non facciamo difficoltà a crederle.

Prologo di questa giornata fantastica è stato un incredibile addio al celibato che Caroline ha passato alla Bahamas in compagnia della sua collega e grande amica Serena Williams, presente ovviamente anche al matrimonio nel ruolo di damigella d'onore ed accompagnata dal marito Alexis Ohanian. Tra le tenniste di spicco, alla cerimonia era anche presente anche Angelique Kerber.

L'Italia e più specificatamente la Toscana come sede del matrimonio fra Caroline Wozniacki e David Lee ovviamente non è stata casuale. I due infatti amano tantissimo la nostra regione e l'Italia in genere e cercano di venire nel bel paese ogni volta che possono per apprezzarne cibo, vino ed ovviamente le bellezze artistiche e naturali.

Come racconta Vogue USA, la testata a cui i due neo sposini hanno ceduto l'esclusiva sul proprio matrimonio, i due hanno passato anche la luna di miele in Italia, "tradendo" però la Toscana trasferendosi in Liguria e più esattamente a Portofino. Le foto del matrimonio hanno letteralmente fatto il giro del mondo e sui social sono state commentate caldamente.

Tutto è bene quel che finisce bene dunque anche perché Caroline ha nel suo passato un episodio che l'ha indubbiamente segnata. Dal 2011 al 2014 è stata infatti fidanzata con uno dei golfisti più di successo al mondo: Rory Mcllroy. I due si sarebbero dovuti sposare nell'agosto del 2014 ma a poche settimana dalla data delle nozze Mcllroy decise di lasciare Caroline poiché non si sentiva ancora pronto per dire il fatidico sì e che voleva concentrarsi esclusivamente sulla carriera. Per fortuna questa volta, complice anche la fortuna che porta la Toscana, tutto è andato a finire nel migliore dei modi. Un matrimonio deciso in largo anticipo visto che la coppia lo ha annunciato nel novembre del 2017 e dunque oltre un anno e mezzo prima della cerimonia.

Caroline Wozniacki è tra le tenniste più di successo nella storia della disciplina, classificandosi in quarta posizione tra le giocatrici con maggiori vittorie: si stima che i montepremi guadagnati superino ampiamente i 30 milioni di dollari.

Tanta felicità dunque per Caroline in questi ultimi anni anche se purtroppo anche per lei qualche problema si è presentato: alla fine del 2018 ha confermato di essere affetta da qualche mese da artrite reumatoide, una malattia autoimmune che causa gonfiore delle articolazioni e affaticamento. Dopo lo shock iniziale comunque, la tennista si è fatta forza e sta affrontando il problema nel migliore dei modi con varie terapie e ulteriori attenzioni per la dieta corretta ed il giusto riposo.