Ognissanti con lunghe code, migliaia in viaggio

Rallentamenti e caos segnalati sia sulla A1 attorno al capoluogo toscano che sulla A11. Migliaia in transito anche dalla Toscana nei giorni di festa

FIRENZE — Mattinata complicata, come da previsioni, sulle strade e sulle autostrade della Toscana per le tante partenze dei vacanzieri che hanno approfittato della festa di Ognissanti attaccata al fine settimana.

I maggiori disagi si sono avvertiti sulla A11 dove stamattina, tra Prato Ovest e Pistoia, due auto si sono scontrate e una si è ribaltata. Le operazioni di soccorso hanno paralizzato il traffico per diverse ore. Traffico molto intenso fino a Lucca, dove peraltro in questi giorni è in corso la manifestazione Lucca Comics, meta di molti anche da fuori regione.

In A11 i disagi maggiori si sono registrati tra Roncobilaccio e Calenzano dove il traffico intenso ha causato forti rallentamenti. Problemi anche tra Firenze Nord e la Variante sempre in A1.

Su tutto incombe, poi, il maltempo: la tregua di oggi, stando alle previsioni, non è destinata a durare molto.