Strade regionali, arrivano cinque milioni e mezzo

Li ha assegnati la giunta regionale alle nove Province e alla Città Metropolitana di Firenze per gli interventi sulla sicurezza. Metà per la FiPiLi

FIRENZE — La giunta regionale della Toscana ha stanziato cinque milioni e mezzo di euro per investimenti in progetti di sicurezza delle strade regionali. Quasi la metà delle risorse, 2 milioni e mezzo, sono destinati a investimenti per la strada di grande collegamento FiPiLi, mentre il resto sarà indirizzato agli oltre 746 chilometri della rete stradale regionale che corrono lungo tutto il territorio toscano.

Dal 2019, spiega una nota della Regione, i trasferimenti per la manutenzione ordinaria erogati ogni anno sono aumentati del 30 per cento.

L'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Vincenzo Ceccarelli, che ha proposto la delibera, ha ricordato che "a febbraio 2020 la Regione aveva già finalizzato alla manutenzione delle strade regionali circa 6 milioni di euro, che vengono adesso integrati per garantire l’efficienza di un sistema che rappresenta la principale rete infrastrutturale del nostro territorio".

Sempre Ceccarelli ha poi aggiunti che, "per quanto riguarda la sgc Fi-Pi-Li, invece, tutti sanno che è in corso da oltre un anno un piano di interventi straordinari necessari per una manutenzione profonda ma necessaria. Ai 26 milioni di euro impiegati per questi interventi eccezionali si sommano i 2,5 milioni di euro stanziati oggi”.

Questa la ripartizione delle risorse tra le 9 province e la Città Metropolitana:



- alla Città Metropolitana di Firenze, per 221,922 Km, contributo di 899.303 euro;

- alla Provincia di Arezzo, per 160,484 Km, contributo di 650.335 euro;

- alla Provincia di Grosseto, per 62,780 Km, contributo di 254.405 euro;

- alla Provincia di Livorno, per 36,910 Km, contributo di 149.571 euro;

- alla Provincia di Lucca, per 69,552 Km, contributo di 281.848 euro;

- alla Provincia di Massa, per 17,222 Km, contributo di 69.789 euro;

- alla Provincia di Pisa, per 18,837 Km, contributo di 76.333 euro;

- alla Provincia di Pistoia, per 37,179 Km, contributo di 150.661 euro;

- alla Provincia di Prato, per 35,234 Km, contributo di 142.780 euro

- alla Provincia di Siena, per 86,712 Km, contributo di 351.386 euro.