Ondata di caldo rovente con il rischio Covid

In arrivo la prima vera ondata di caldo africano dell'estate con punte fino a 37 gradi. Monitoraggio del ministero della salute per le persone fragili

FIRENZE — Arriva l'estate e la prossima settimana ci sarà la prima ondata di caldo delle vacanze Covid e le temperature potrebbero arrivare fino a 36 gradi. Tra le città più roventi Firenze. Colpa dell'anticiclone africano che farà sentire i suoi effetti sull'Europa meridionale.

E con il primo caldo parte anche il sistema di previsione delle ondate di calore a cura del ministero della Salute. Un monitoraggio che quest'anno dovrà tenere conto anche della particolare situazione causata dai focolai di Covid.

Se le alte temperature dovrebbero aiutare a rallentare i contagi, costituiscono comunque un rischio in più per la salute, soprattutto di anziani, malati cronici, donne in gravidanza e neonati.

Per questo la pianificazione delle attività di prevenzione, chiarisce il ministero in una circolare inviata a Comuni, Regioni e Protezione Civile, "è particolarmente rilevante in relazione all'epidemia Covid-19 e alla sua evoluzione nei prossimi mesi. Di conseguenza le attività relative al 2020 saranno rimodulate tenendo conto del concomitante rischio legato all'epidemia in corso, con particolare riguardo ai sottogruppi di popolazione più vulnerabili".

Già nel corso del weekend l'aria calda portata dall'anticiclone africano comincerà a riscaldare il clima su molte regioni, ma il picco di calore è previsto per la settimana prossima. Temperature in aumento già da oggi con punte di 35-37 gradi in Emilia, Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna, Sicilia e Puglia. Tra le città più calde Terni, Foggia, Ferrara con 37 gradi, Firenze e Bologna 36 gradi.