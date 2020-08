Ospedali, 300 milioni per ammodernarli in Toscana

Open Arms, Salvini: «Mi sono svegliato un po' inc... per aver subito un'ingiustizia»

I finanziamenti sono stati decisi dalla giunta regionale per il biennio 2020-2021. Serviranno a migliorare apparecchiature e strutture sanitarie

FIRENZE — Ammontano a 298.836.912,50 euro le risorse assegnate dalla giunta regionale per gli interventi strutturali da realizzare negli anni 2020-2021 nelle strutture sanitarie della Toscana. Due le delibere proposte dall'assessore al diritto alla salute approvate dalla giunta.

Nello specifico, del totale dei fondi, quasi 30 milioni di euro (29.346.854,83 €) provengono da fondi regionali immediatamente disponibili, mentre i rimanenti 269.490.057,67 euro da fondi statali, che potranno essere utilizzati a inizio 2021, una volta sottoscritto il relativo accordo di programma con il Ministero della Salute, di cui costituisce il presupposto l'atto con il quale la Regione individua gli investimenti da finanziare.

L'assessore Saccardi ha definito lo stanziamento delle risorse economiche "più di una boccata di ossigeno per la nostra sanità. Si tratta di risorse certe che vengono assegnate alle aziende per dare il via alla realizzazione delle opere previste. Queste due delibere fanno seguito al Piano di investimenti, approvato dalla Giunta nei mesi scorsi, e rappresentano l’effettiva assegnazione dei contributi, ripartiti alle aziende sulla base dei rispettivi fabbisogni".