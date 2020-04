Pasqua in lockdown, silenziosa e surreale

Per un italiano su dieci festa in completa solitudine. Spiagge toscane completamente vuote, strade deserte e silenziose. Posti di blocco e controlli

FIRENZE — La Pasqua ai tempi del coronavirus dovrebbe essere passata senza pranzi allargati, banchetti di famiglia con amici e parenti. Secondo Coldiretti un italiano su dieci ha passato la festa in completa solitudine. Una Pasqua che sarà ricordata anche per le strade vuote e silenziose. Ma la domenica della Resurrezione nell'emergenza Covid-19 è stata all'insegna dei controlli, con posti di blocco, droni per fermare i trasgressori o furbetti in viaggio verso le secondo case.

Ieri i denunciati, fa sapere il Viminale, sono stati 12.500 su oltre 280 mila controlli delle forze dell'ordine, effettuati anche con droni e e elicotteri.

In Toscana in Versilia i sindaci hanno fatto ordinanze ad hoc per chiudere le spiagge anche per Pasquetta, niente spiaggia anche a Pisa controlli serrati in Maremma e all'Argentario, soprattutto per i vacanzieri. A Livorno rafforzati i controlli per l'Elba con forze dell'ordine schierate.

Questa Pasqua sarà anche ricordata per il boom degli eventi religiosi in streaming. Il Papa ha celebrato la messa senza fedeli, come il vescovo di Firenze il cardinale Giuseppe Betori che ha mostrato simbolicamente il Cero pasquale per illuminare la città durante l'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus.