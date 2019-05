Bombe d'acqua, allagamenti in autostrada

Circolazione rallentata nel pomeriggio sulla A1 nell'area fiorentina. Violenti acquazzoni che hanno allagato le corsie fra Valdarno e Incisa-Reggello

FIRENZE — Sabato di maltempo in molte zone della Toscana, con conseguenze pesanti su alcune viabilità strategiche.

Il sito di Autostrade per l'Italia ha segnalato rallentamenti nella zona di Firenze nord e Calenzano per traffico intenso e corsie allagate per la pioggia sulla A1, soprattutto nel tratto compreso fra le uscite Valdarno e Incisa-Reggello.

L'allerta meteo, di codice giallo, terminerà alle 12 di domani, domenica 19 Maggio.