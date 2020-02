Più opportunità lavorative per i disabili

In Regione la firma sulla convenzione, strumento che può offrire più possibilità di inserimenti lavorativi per disabili e lavoratori svantaggiati

FIRENZE — Una firma per dare più opportunità a lavoratori svantaggiati e disabili nel mondo del lavoro. La convenzione è stata sottoscritta in Regione Toscana da Arti, agenzia regionale per l’impiego, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative.

La convenzione ha l'obiettivo di integrare e ampliare gli strumenti già esistenti per il collocamento mirato di disabili e lavoratori svantaggiati, facilitando le imprese negli obblighi legislativi di assunzione e coinvolgendo nel processo di inserimento le cooperative sociali.

Il periodo di lavoro in cooperativa può essere utile al lavoratore disabile o svantaggiato per maturare le competenze necessarie a un successivo inserimento completo nell'azienda. La Toscana, con questo strumento, è in prima linea per l'inclusione lavorativa.