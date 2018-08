La Toscana in lutto per la tragedia di Genova

Eventi cancellati e bandiere a mezz'asta per i funerali di Stato con il presidente della Repubblica Mattarella. La Toscana presente con il Gonfalone

FIRENZE — La Toscana partecipa al lutto nazionale proclamato per onorare la memoria delle 38 vittime accertate della tragedia del ponte Morandi a Genova. Domani alle 11 nel capoluogo ligure si svolgeranno i funerali di Stato delle vittime alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella e dei membri del governo. La Toscana sarà presente con il Gonfalone della Regione, portato dalla vicepresidente della giunta regionale Monica Barni.

Oggi pomeriggio sono arrivate le prime salme nel padiglione Nouvel della Fiera di Genova in attesa della funzione che domani sarà celebrata dall'arcivescovo di Genova Angelo Bagnasco.

Iniziative in molti Comuni della Toscana per rispettare il lutto nazionale. A Firenze il Comune ha chiesto di osservare un minuto di silenzio alle 21 e di interrompere gli eventi del sabato sera, in particolare quelli dell'Estate Fiorentina. A Prato le bandiere rimarranno a mezz'asta per tutta la giornata. Eventi cancellati a Pisa per iniziativa degli stessi organizzatori. Il concerto del cantante rock Carl Palmer, previsto a Marina di Pisa, è stato posticipato a lunedì sera alle 22. Cancellata la serata di live music anni 60/70 in programma a Calambrone nel borgo di Eliopoli. Un minuto di silenzio, e bandiere a mezz'asta, anche a FestaAmbiente, in corso a Rispescia. Le associazioni di categoria pisane hanno invitato ad abbassare le serrande dei negozi per cinque minuti alle 11.30 durante i funerali.

Non tutte le vittime del disastro avranno però le esequie di Stato. Molti funerali sono già stati celebrati oggi, come nel caso delle vittime toscane della tragedia. A Pisa si è svolto il funerale del fiorentino Alberto Fanfani e della fidanzata siciliana Marta Danisi. A Foiano della Chiana si è svolto in forma strettamente privata il funerale di Stella Boccia, morta con il fidanzato Carlos Jesus Trujillo le cui esequie si svolgeranno nella sua Capolona.