Torna il freddo ma il turismo non frena

Prenotazioni in crescita in Toscana, in linea con il trend registrato tra Pasqua e 25 Aprile. Bene le località di mare e di montagna

FIRENZE — C'è voglia di mare a dispetto del tempo inclemente che ha riportato il freddo in Toscana. Dopo il grande afflusso di turisti tra Pasqua, Pasquetta e il 25 Aprile, secondo il centro studi turistici di Firenze che ha svolto un'indagine per Confesercenti, si registra un leggero aumento delle prenotazioni pari allo 0,5 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

I dati mostrano che si rafforza la voglia di vacanze attive a contatto con la natura: +1,3 per cento per le località marine, +0,4 per cento per le aree rurali e di collina, +0,3 per cento per la montagna. Il flusso nelle città d’arte è stimato al +0,8 per cento.

A livello nazionale, in base al monitoraggio dell'Offerta Ricettiva Nazionale disponibile Online condotto da Cst per Assoturismo Confesercenti sui principali portali web, sono già prenotate il 67 per cento delle stanze rese disponibili online dalle strutture ricettive. E il freddo degli ultimi giorni sembra aver avvantaggiato le località di montagna dove risulta prenotata l'84 per cento della disponibilità.