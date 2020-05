Il Covid abbatte i prezzi dell'Rc auto in Toscana

Premi assicurativi crollati del 21 per cento secondo Facile.it per il minor numero di incidenti stradali. Il calo maggiore a Prato, Massa e Livorno

FIRENZE — Le restrizioni anti-Covid che hanno limitato il traffico sulle strade e il conseguente crollo degli incidenti stradali hanno contribuito in Toscana, come in generale è avvenuto nel resto d'Italia, ad abbattere i premi assicurativi con un risparmio del 20,98 per cento ad aprile rispetto allo stesso mese del 2019 nelle tasche dei toscani che hanno dovuto rinnovare l'Rc auto. Lo rivela un'indagine di Facile.it che stila anche la classifica delle province in base al calo dei prezzi.

Fonte: Facile.it

Dove ad aprile si è risparmiato di più è stata la provincia di Prato (-24,74 per cento), che comunque si conferma la provincia più costosa della regione con una media di 684,76 euro. Seguono, in termini di risparmio, Massa-Carrara (-23,48 per cento) e Livorno, (-21,35 per cento).

A Firenze ad aprile occorrevano, in media, 487,27 euro per pagare l'assicurazione: il calo qui è stato del 20,84 per cento, l'1 per cento in meno della media regionale.

Seguono Lucca (-20,78 per cento,) e Grosseto (-20,75 per cento) che, sempre secondo l'indagine di Facile.it, è anche la provincia dove assicurare l'auto costa meno con una media di 366,56 euro. A seguire nella classifica delle province sulla base del calo del prezzo dell'Rc auto, ci sono Pisa (-19,15 per cento), Pistoia (-19,02 per cento), Arezzo (-15,57 per cento) e Siena (-14,04 per cento).

In prospettiva, con il graduale ritorno alla normalità nella Fase 2 dell'emergenza Covid, è probabile che i prezzi tornino a salire per il numero crescente delle auto in circolazione con una maggiore probabilità di incidenti sulle strade.