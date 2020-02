Regionali, in corsa la nuova lista Toscana a sinistra

Potere al popolo e Sì Toscana a sinistra correranno alle prossime regionali con una lista unitaria "in alternativa al centrodestra e al Pd"

FIRENZE — Potere al popolo e Sì Toscana a sinistra parteciperanno alle prossime elezioni regionali in Toscana, in programma a Maggio, con una lista unitaria. A dare l'ultimo via libera sono state le undici assemblee territoriali di Potere al popolo.

"Ci impegniamo a costruire e sostenere la nuova lista Toscana a Sinistra - si legge in una nota di Potere al popolo di Prato - continuando a spingere affinchè si possano scegliere tramite elezioni interne un uomo e una donna, candidato presidente e capolista regionale, a rappresentarla, in radicale alternativa al Pd e al centrodestra".

Rispondendo all'appello all'unità contro l'odio lanciato dalle Sardine toscane, nella nota di Potere al Popolo si legge: "Care sardine, proprio come voi rifiutiamo il razzismo e il fascismo, contro i quali eravamo, siamo e saremo sempre in prima fila. Siamo d'accordo che contro queste forme di odio verso gli oppressi occorra la massima unità a patto che ci si intenda sul signifcato di odio. Per noi odio non è soltanto il linguaggio di Matteo Salvini ma anche le sue politiche. Odio sono i decreti sicurezza, gli inumani accordi rinnovanti dal governo Conte con la Libia, l'idea malsana di previsione di un Cpr anche in Toscana. Odio è l'assordante assenza di politiche di inclusione sociale".