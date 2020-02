Regionali, la Lega "rinuncia" al Presidente

Il segretario Salvini rinuncerebbe al candidato alla presidenza della Regione Toscana in cambio di quello della Puglia. Nuovo vertice con gli alleati

FIRENZE — Durante la riunione del Consiglio federale del partito in via Bellerio a Milano, dove ha archiviato la vecchia Lega Nord facendola diventare una 'bad company' che dovrà restituire 49 milioni allo stato in 81 anni, il leader sovranista ha riaperto a sorpresa la partita nel centrodestra sulle candidature per la prossime Regionali.

Invece di puntare alla presidenza del dopo Rossi, Matteo Salvini preferirebbe la Puglia, dove dovrebbe candidarsi Raffaele Fitto di Fratelli d’Italia e non gradirebbe molto neanche Stefano Caldoro (Forza Italia), ricandidato in pectore in Campania.

La sconfitta in Emilia-Romagna ha infatti indebolito quella di Susanna Ceccardi in Toscana, ritenuta come la Borgonzoni, candidata fantasma di Salvini

In Toscana quindi - regione contendibile in base ai sondaggi elettorali - il centrodestra potrebbe schierare un esponente di Forza Italia o di Fratelli d'Italia anche se il sindaco di Grosseto sembra ancora in ballo, perchè se Antonfrancesco Vivarelli Colonna - un leghista moderato e di origine fiorentina - trovasse un accordo su programma e squadra di governo sarebbe ben disponibile a correre.

Per la sfida con il candidato del PD Eugenio Giani e quella dei Cinque Stelle Irene Galletti comunque gli aspiranti governatori di destra non mancano. Tra gli uomini di Berlusconi i più accreditati sono Massimo Mallegni - senatore ex sindaco di Pietrasanta - e Stefano Mugnai - ex consigliere regionale. Tra quelli della Meloni in ballo Paolo Marcheschi - capo gruppo in consiglio regionale - Giovanni Donzelli - deputato fiorentino - e Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia. Alessandro Ghinelli, altro primo cittadino della destra eletto ad Arezzo ha invece deciso di tirarsi fuori dal totonomi ricandidandosi per il secondo mandato e dichiarando "Rimango un sindaco civico“.

Chi sarà il candidato governatore del centrodestra per la Toscana lo sapremo quindi nei prossimi giorni dopo il vertice Berlusconi, Meloni, Salvini e non è da escludere che possa uscire un nome nuovo per mettere d'accordo gli aspiranti candidati locali che fino ad oggi non hanno dato grande prova di unità nella coalizione.